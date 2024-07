Filipe Soares reforça Farense emprestado pelo PAOK

O médio português Filipe Soares é o oitavo reforço do Farense para a nova temporada, por empréstimo dos gregos do PAOK Salónica, revelou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Destaca-se pela sua intensidade dentro das quatro linhas no seu largo raio de ação, com uma grande capacidade de ganhar duelos assim como também é um jogador que assume o jogo na sua progressão com bola. O Filipe será mais uma peça fulcral para rumar com sucesso ao objetivo da época 2024/25", sublinhou o emblema algarvio, nas suas redes sociais.



Filipe Soares, 25 anos, formado no Benfica, estreou-se como sénior na equipa B dos encarnados e passou depois pelo Estoril Praia, mudando-se para o Moreirense em 2019.



Durante a época 2021/22, foi transferido para o PAOK Salónica, da Grécia, onde iniciou a temporada transata, antes de, em janeiro, ser emprestado ao Famalicão, registando oito jogos na I Liga.



"Estou muito contente por poder representar o maior do Algarve e espero conseguir dar muitas alegrias aos fervorosos adeptos farenses", afirmou o internacional sub-21, citado pelo clube de Faro