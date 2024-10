Gonzalo García assume Arouca preparado para as várias facetas do AVS

Para a receção de sábado ao conjunto orientado por Vítor Campelos, o técnico arouquense assume que o adversário, com muitas trocas face à época passada, poderá apresentar-se de diferentes formas, mas confia sobretudo na ideia de jogo da sua equipa.



"Nós temos que estar preparados para todos os cenários. É possível que, às vezes, pressionem alto, mas é também possível que façam um bloco médio ou baixo. Nós temos de estar preparados para todas as situações. Estamos a crescer nesses aspetos, a trabalhar para ser melhores na construção atrás. Eles podem fazer as duas coisas. Faremos o nosso jogo, mas resta sempre um espaço para aquilo que o rival nos possa oferecer", constatou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



O técnico uruguaio foi elogioso para com a formação da Vila da Aves, que leva oito pontos no campeonato, mais dois do que os 'lobos', e que pode ultrapassar em caso de vitória.



"O nosso adversário fez também um mercado com muitas trocas, penso que fizeram boas contratações. Têm futebolistas com velocidade, uma equipa que tenta jogar e está bem organizada. Como em todos os jogos deste campeonato, penso que vai ser difícil, disputado e vamos ter de trabalhar muito para deixar os três pontos em casa", descreveu.



Ainda que a zona de despromoção seja uma ameaça, Gonzalo García assume a conquista de pontos como sendo importante para garantir uma maior tranquilidade, mas não urgente, rejeitando entrar em desesperos.



"Não é urgente ganhar, mas é importante, sim. Sinto que estamos a fazer melhor as coisas semana a semana, mas, no final, é sempre necessário obter pontos. Estamos com seis pontos neste momento, os que temos foram merecidos. Poderíamos ter algo mais de alguns jogos, como frente ao Rio Ave. Se tivéssemos obtido esses pontos, estaríamos tranquilos. Isto é um processo normal, numa equipa que tem muitas trocas. Espero que este sábado possamos ficar numa posição tranquila", expressou.



A qualidade de jogo, com a primeira parte na recente derrota diante do FC Porto (4-0) a ser utilizada a título de exemplo, é o argumento utilizado pelo treinador, que o leva a crer que pode reverter a situação.



"Para mim, é um processo normal. Sinto que a equipa está a jogar melhor. Eu, quando vejo a equipa jogar, vejo-me refletido em coisas que vão acontecendo no campo. E, para mim, isso é importante. Obviamente que ganhar é o importante, mas acho que o caminho para ganhar vai ser este", frisou.



Fustigado por diversas lesões, Eboué Kouassi, Nino Galovic e Matías Rocha são ausências confirmadas - para além de Güven Yalçin, expulso na última jornada -, enquanto Mamadou Loum poderá regressar às opções e Henrique Araújo está em dúvida.



O Arouca, 14.º classificado da I Liga, com seis pontos, recebe o AVS, 10.º, com oito, no domingo, pelas 18:00, em encontro referente à oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem a cargo de David Rafael Silva, da Associação de Futebol da Porto.