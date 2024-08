Gonzalo García espera um Arouca mais agressivo para pontuar frente ao Nacional

O técnico uruguaio acredita que a partida da terceira jornada representa uma "boa oportunidade" para quebrar o ciclo de derrotas nas duas partidas inaugurais, contra Moreirense (3-1) e Vitória de Guimarães (1-0), realçando que não deixaram de haver aspetos positivos nas exibições arouquenses, apesar dos maus resultados.



"Amanhã [domingo] é uma boa oportunidade de continuarmos algumas coisas que temos feito bem, mas juntando tudo e não deixando fugir o jogo em momentos sem necessidade. Acredito que a agressividade que mostrámos no primeiro jogo é a que temos que mostrar sempre. No segundo, começámos bem, mas ficou muito fácil chegarem à nossa área. Havia uma sensação de falta de contundência", analisou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo.



Ainda assim, por várias vezes, identificou, de forma bastante crítica, a falta de capacidade do seu conjunto em ganhar os duelos, nomeadamente em situações de defesa da sua área, algo que acredita sobrepor-se a qualquer aspeto de adaptação tática.



"No futebol, eu aprendi que a tática é importante, mas, se perder todos os duelos, a tática morre. Se fizermos um jogo reduzido, cinco contra cinco, colocando todos os melhores jogadores do mundo contra cinco 'animais' e o Messi perder todos os duelos, ele perde o jogo. Então, primeiramente, temos de ser igualmente agressivos. Depois, entra a tática", reiterou.



O treinador deixou ainda elogios ao Nacional e desvalorizou a pesada goleada sofrida pelos madeirenses, na passada jornada, diante do Sporting (6-1), com a ideia de jogo implementada por Tiago Margarido a merecer créditos.



"Espero um jogo difícil. No último jogo, defrontaram o Sporting, que goleia todas as equipas com quem joga, não é uma grande referência. No primeiro jogo [empate frente ao AVS, por 1-1], creio que estiveram bem com bola, durante muitos momentos do jogo, com uma ideia, a quererem ser protagonistas do jogo. Eles estão a trabalhar bem", constatou.



Fustigado por diversas ausências por lesão, Gonzalo García revelou que Cristo González poderá ter o seu regresso marcado para o encontro de domingo, juntamente com Pedro Santos, ainda mais em situação de dúvida, mas jogadores como Eboué Kouassi e Mateus Quaresma estão ainda fora das opções.



"Jogámos um jogo com dois centrais, no outro, com dois diferentes, amanhã [domingo] outra dupla, porque continuamos com problemas. Não é fácil alinhar sempre com gente diferente, mas não acho que seja uma situação que nos deixe indefesos", salientou.



O Arouca, derrotado nos dois primeiros jogos, recebe o Nacional, que soma um ponto no campeonato, no domingo, pelas 15:30, em encontro referente à terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem a cargo de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.