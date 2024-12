João Moura é o novo diretor desportivo do Marítimo

"O Club Sport Marítimo informa que João Moura assume a função de diretor desportivo do emblema maritimista", informou o emblema insular, em comunicado divulgado no seu sítio oficial na Internet.



Em declarações aos meios de comunicação do clube, o empresário, que já passou pelo Marítimo no passado, disse que "era difícil dizer que não ao convite" para voltar à Madeira, salientando que já se considera "maritimista".



"Regresso a uma instituição centenária, um clube eclético, um dos baluartes da Região Autónoma da Madeira, campeão de Portugal em 1925/26 e é com muito orgulho que aqui estou", notou.



O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, disputados 13 jogos, ocupa a oitava posição, com 16 pontos, a 10 do líder Tondela (26) e a nove do Penafiel, que é segundo (25).



O "leão" do Almirante Reis joga no domingo em casa do Mafra, no Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra, às 15h30, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.