José Bica reforça Vitória de Guimarães até 2028

Natural de Mirandela, o ponta de lança mudou-se para os vitorianos, após ter marcado três golos e realizado uma assistência em 18 jogos oficiais pela equipa principal dos verde-rubros, que militam na II Liga portuguesa, e marcado dois golos em quatro desafios pela equipa B maritimista, no Campeonato de Portugal, durante a época 2023/24.Depois de passagens pelas camadas jovens de Mirandela, FC Porto, Padroense e Desportivo de Chaves, o dianteiro rumou aos franceses do Lille, clube em que representou a equipa júnior durante a época 2020/21 e 2021/22 e a equipa B em 2021/22 e 2022/23, antes de se transferir para os madeirenses em janeiro de 2023.José Bica é o sétimo reforço do Vitória de Guimarães no presente mercado de transferências, depois de garantidos os defesas Óscar Rivas e João Teixeira Mendes, os médios Samu e Marco Cruz e os avançados Kaio César e Chucho Ramírez.