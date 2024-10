Leixões eficaz vence FC Porto B desinspirado

Rafael Martins aproveitou uma intervenção falhada do central Gabi e pôs o Leixões na frente aos 37 minutos, Werton aproveitou, por sua vez, uma sobra na área portista, no seguimento de um canto, e aumentou para 2-0 mesmo sobre o intervalo e Rodrigo Martins fez o 3-0 final aos 87 minutos.



O triunfo guindou a equipa de Matosinhos ao quarto lugar da classificação geral, com 15 pontos, e mantém o FC Porto B na 15.ª posição, com sete pontos.



O lateral esquerdo nigeriano Zaidu, que não jogava desde fevereiro devido a lesão grave no joelho esquerdo, foi a grande novidade no ‘onze’ do FC Porto B que mediu forças com a equipa de Matosinhos e fez uma exibição discreta, tendo sido substituído aos 59 minutos.



A primeira parte começou com o FC Porto B a tentar tomar conta do jogo, mas isso durou poucos minutos porque o Leixões aumentou a sua intensidade nos duelos a meio-campo, sacudiu a pressão adversária e foi-se aproximando da área contrária.



Rafael Martins rematou para as mãos de Diogo Fernandes aos 20 minutos, Werton tentava impor a sua velocidade, para tentar furar a defesa portista, e o FC Porto foi-se encolhendo no campo.



O jogo parecia então estar num impasse, mas aos 37 minutos Henrique tentou servir Rafael Martins, nas costas de Gabi, e este, talvez traído por alguma irregularidade do relvado, deixou a bola passar e o atacante brasileiro do Leixões, atento, aproveitou e bateu Diogo Fernandes com um remate cruzado.



Na sequência de um canto da direita, aos 45-3 minutos, e da abordagem deficiente da defesa portista, que deixou a bola sobrar para o avançado brasileiro Werton, este atirou para o fundo da baliza e fez o 2-0 com o que o jogo chegou ao intervalo.



O Leixões soube tirar partido daquilo que o jogo lhe deu e procurou gerir o jogo e a vantagem na segunda parte, com o médio André André a fazer valer a sua grande experiência e a saber segurar a bola, e o FC Porto B continuou desinspirado e pouco adaptado a um relvado pesado e em mau estado.



A melhor ocasião de golo dos portistas aconteceu aos 79 minutos quando Rui Monteiro tentou a sua sorte com uma iniciativa individual a bola acabou por ir ter com Candé, tendo este, já na área leixonense, rematado forte com o pé esquerdo e forçado Dani Figueira à sua defesa mais difícil.



O 3-0 final chegou aos 87 minutos e começou com uma boa assistência de Paulité para Rodrigo Martins, que entrara pouco antes e surpreendeu a defesa portista com uma desmarcação rápida, ficou isolado, contornou Diogo Fernandes e atirou para a baliza deserta.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – FC Porto B, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, Rafael Martins, 37 minutos.



2-0, Werton, 45+3



3-0, Rodrigo Martins, 87







Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, Jean Felipe, Hugo Basto, Rafael Sousa, Henrique, André Simões, André André (Zag, 83), Fabinho (Alhassan, 76), Werton (Paulité, 68), Rafael Martins (Regis, 75) e Ricardo Valente (Rodrigo Martins, 83).



(Suplentes: Igor Stefanovic, João Amorim, Rafael Vieira, Paulité, Zag, Alhassan, João Oliveira, Rodrigo Martins e Regis).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues, Gabi, Felipe Silva, Zaidu (Tiago Andrade, 59), André Oliveira (Gonçalo Sousa, 66), Domingos Andrade, Jorge Meireles (Rui Monteiro, 59), Marcus (Gil Martins, 66), Angel Alarcón e Candé.



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Sousa, António Ribeiro, Tiago Andrade, Rui Monteiro, Kaio Henrique, Gil Martins, João Teixeira e Filipe Sousa).



Treinador: João Brandão.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Werton (49), André André (50) e Henrique (86).



Assistência: 2.544 espetadores.