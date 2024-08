Mafra e Portimonense marcam primeiros golos e empatam para a II Liga

No Estádio Municipal de Mafra, e após um nulo na primeira parte, o Portimonense adiantou-se por Lucas Ventura, aos 47, mas o Mafra virou o resultado com golos de Yacouba Maiga, aos 50, e de Chris Kouakou, aos 61. Paulo Vítor, aos 89, de penalti, garantiu o empate para a turma algarvia.



As duas equipas ainda procuravam marcar os primeiros golos no campeonato e o Mafra entrou melhor, criando a primeira ocasião de perigo, por Miguel Falé, num remate forte de fora da área, que embateu no poste direito da baliza do Portimonense.



A formação de Portimão equilibrou o jogo, mas na primeira parte apenas conseguiu ter alguma dinâmica ofensiva através do criativo Davis.



A abrir a segunda parte, o Portimonense adiantou-se no marcador, com Elijah Benedict a descobrir Lucas Ventura à entrada da grande área e o médio brasileiro fez um golaço através de um remate em arco.



O Mafra demorou pouco tempo a reagir e empatou, aos 50 minutos, por Yacouba Maiga, num lançamento longo para Stanley Iheanacho, que falhou o desvio, mas a trajetória enganou o guarda-redes Vinicius e a bola acabou no fundo da baliza.



Aos 61 minutos, abriu-se uma passadeira no corredor central da equipa algarvia e Chriso Kouakou, lançado por Andreas Nibe, atirou de pé direito para o 2-1.



O Portimonense não desistiu e, já depois de Tony ter enviado uma bola ao poste, viria a conseguir igualar, de penalti, aos 89, por Paulo Vítor, a castigar braço na bola de Rodrigo Matos na grande área do Mafra.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Portimonense, 2-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Lucas Ventura, 47 minutos.



1-1, Yacouba Maiga, 50.



2-1, Chriso Kouakou, 61.



2-2, Paulo Vítor, 89 (grande penalidade).



Equipas:



- Mafra: Martin Fraisl, Pontus Texel, Rodrigo Freitas, Bryan Passi, Gui Ferreira, Chriso Kouakou (Andrey Souza, 71), Yacouba Maiga, Stanley Iheanacho (Rodrigo Matos, 80), Andreas Nibe (Precatado, 89), Miguel Falé e Friday Etim.



(Suplentes: Francisco Lemos, Djé Béni, Pedro Pereira, Rodrigo Matos, John Kolawole, Precatado, Andrey Souza, Gonçalo Barros e Jonathan Lind).



Treinador: Carlos Vaz Pinto.



- Portimonense: Vinicius Silvestre, Feliciano, Kelechi John, Filipe Relvas, Guga, Francisco Varela (Cláudio Mendes, 58), Lucas Ventura (Geovane, 68), Tony, Davis (Reymundo, 58), Elijah Benedict (Paulo Vítor, 58) e Ruan (Rui Gomes, 68).



(Suplentes: Nakamura, Cláudio Mendes, Geovane, Paulo Vítor, Reymundo, Shyon Omrani e Rui Gomes).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tony (19), Friday Etim (31), Francisco Varela (41), Andreas Nibe (67), Andrey Souza (83) e Filipe Relvas (90+8).



Assistência: 446 espetadores.