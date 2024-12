Marítimo empata com Benfica B no quarto jogo seguido sem vencer na II Liga

Nuno Félix, aos 19 minutos, adiantou os ‘encarnados’, tendo Martim Tavares, aos 86, restabelecido o empate, que permaneceu até final.



Com este resultado, a formação secundária do Benfica continua na terceira posição, com 24 pontos, ao passo que os 'verde-rubros' ascenderam ao oitavo lugar, com 16, mas longe dos lugares de subida direta.



A partida começou equilibrada, com Hugo Félix a efetuar o primeiro remate, aos seis minutos, tendo a 'turma' da casa respondido pouco depois (11), com Carlos Daniel a obrigar André Gomes a uma boa intervenção.



Depois de um início mais expectante, o conjunto às ordens de Nélson Veríssimo abriu o marcador na sequência de um cruzamento milimétrico de Hugo Félix, que encontrou Nuno Félix no 'coração' da área, para inaugurar o marcador.



Pelos maritimistas, Pedro Silva foi sempre o mais inconformado ao longo da primeira parte, tendo visado a baliza do Benfica B em três ocasiões, aos 14, 27 e 41 minutos, mas sempre sem a melhor direção.



Em desvantagem no marcador, o 'leão' do Almirante Reis entrou melhor na segunda metade, com mais iniciativa, mas a primeira grande oportunidade pertenceu ao Benfica B, por João Veloso, que falhou isolado perante Samu Silva, que fez a defesa da tarde.



Na última meia hora, o ritmo da partida baixou consideravelmente, com inúmeras interrupções e quezílias entre jogadores, o que dificultou a missão do Marítimo, incapaz de ter fio de jogo.



Aos 86 minutos, na fase de maior aperto, o recém-entrado Martim Tavares, livre de marcação, cabeceou para o fundo das redes à guarda de André Gomes, para fazer o empate.



Dentro do período de compensação, Martim Tavares esteve novamente em evidência, com um remate que bateu com estrondo na barra, mas o resultado não sofreu mais alterações.