Minuto de silêncio em homenagem a Veiga Trigo

"A Liga Portugal decreta um minuto de silêncio nos jogos compreendidos entre os dias 3 e 7 de outubro da I e II Liga, no sentido de homenagear José Alberto Veiga Trigo, antigo árbitro internacional da Associação de Futebol de Beja, falecido esta terça-feira, 1 de outubro de 2024", lê-se no portal da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



Horas antes, também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha avançado com a mesma medida para ser respeitada em todos os encontros das competições sob a sua alçada, até domingo, entre as quais a Liga feminina de futebol.



O antigo árbitro internacional Veiga Trigo, que terminou a carreira na época de 1995/96, morreu terça-feira aos 73 anos.



Natural de Beja, Veiga Trigo chegou em 1978/79 à 1.ª Divisão, depois de ter passado uma época na 3.ª Divisão e outra no segundo escalão, vindo dos distritais. Foi igualmente fiscal de linha de Carlos Valente, Alder Dante e Vítor Correia.