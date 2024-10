Paços de Ferreira estreia-se a ganhar em casa

O segundo triunfo consecutivo dos pacenses surgiu aos 88 minutos e coroou o melhor final da equipa, que foi de menos (no jogo) a mais (em posse e intensidade), por oposição aos visitantes, em perda depois de uma entrada melhor, com o espanhol Pozo em plano de evidência.



Lumungo e Dani Bolt podiam ter marcado para as suas equipas na etapa inicial, em jogo equilibrado e que ganhou emoção no segundo tempo.



O Torreense podia ter-se adiantado logo no marcador, mas Paraízo, Agbor e Pozo, em duas ocasiões, numa delas com um livre ao ‘ferro’, não revelaram a melhor pontaria.



O Paços ganhou confiança, acreditou que era possível contrariar a tendência de derrota nos três jogos anteriores na "Capital do Móvel" e começou a ser mais dominante.



Lumungo, aos 62 minutos, iniciou a jogada que João Caiado por pouco não conseguiu finalizar, mas este lance serviu de ensaio à jogada decisiva, aos 88, com Caiado a receber a bola na entrada da área e a bater o desamparado Lucas Paes.



Com este triunfo, o Paços subiu várias posições, fixando-se por agora no nono lugar, com 10 pontos, enquanto o Torreense, com derrotas nos últimos três jogos, caiu por enquanto ao 12.º posto, com nove.