Paços de Ferreira regressa às vitórias com triunfo sobre a Oliveirense

No Estádio Carlos Osório, Diegão colocou o Paços de Ferreira em vantagem aos 11 minutos, com João Caiado a confirmar a vitória da equipa comandada por Ricardo Silva quatro minutos depois.



Com o triunfo, o Paços de Ferreira ascende ao 14.º lugar da II Liga, com sete pontos, enquanto a Oliveirense ocupa o 17.º e penúltimo posto, em zona de despromoção direta, com cinco.



A Oliveirense foi quem dispôs da primeira granda oportunidade de golo, com Marafona a opor-se a Tiago Veiga com uma grande defesa, quando o avançado surgiu isolado na área, aos três minutos.



Contudo, foi o Paços de Ferreira quem inaugurou o marcador, depois de Diegão aproveitar um corte incompleto na área para ficar com a baliza à sua mercê, aos 11 minutos.



A equipa de Ricardo Silva ampliou a vantagem quatro minutos depois, após um cruzamento de Anilson ao segundo poste, onde surgiu João Caiado a finalizar de cabeça.



A Oliveirense foi mais pressionante no início da segunda parte e Schutte ficou perto de reduzir a diferença no marcador, num remate que levou a bola a embater na trave da baliza de Marafona, aos 55 minutos.



No minuto seguinte, foi o guarda-redes do Paços de Ferreira quem evitou o golo da Oliveirense com uma grande defesa perante um remate de Miguel Monteiro.