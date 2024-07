Patrick Sequeira reforça a baliza do Casa Pia

Pelo UD Ibiza-Eivissa, o guarda-redes realizou 28 partidas na única temporada, contando ainda com passagens por Lugo, Real Unión e Celta de Vigo B, em Espanha, e por Saprissa e Limón FC no seu país natal, ainda pelos juniores., que também já contrataram os defesas João Goulart (ex-Mafra), Ruben Kluivert (ex-Dordrecht) e José Fonte (ex-Sporting de Braga), os médios Miguel Sousa (ex-Mafra), Raúl Blanco (ex-Celta de Vigo) e Andrian Kraev (ex-Levski Sófia), e os avançados Henrique Pereira (ex-Benfica) e Clau Mendes (ex-Cornellá).Por outro lado, os lisboetas viram sair o guarda-redes Lucas Paes, os defesas Fernando Varela e João Nunes, os médios Kevin Krygard, Ângelo Neto e Samuel Justo, e ainda os avançados Yuki Soma e André Lacximicant, em relação ao plantel da derradeira época.O Casa Pia concluiu a I Liga 2023/24 na nona posição, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal escalão do futebol português pelo terceiro ano seguido, agora sob o comando do treinador João Pereira, que levou o Alverca à II Liga.A estreia na I Liga 2024/25 está agendada para o dia 10 de agosto, a partir das 18h00, com a receção ao Boavista, no Estádio Municipal de Rio Maior, que continuará como o reduto emprestado dos lisboetas, ainda a aguardar pelo início das obras em Pina Manique.