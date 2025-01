Pedro Proença quer Rui Moreira na federação

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto foi confirmado como membro da Comissão de Honra da candidatura de Proença e será presidente do novo Conselho Superior, que “integrará individualidades com percurso e forte experiência em vários setores da sociedade, que aportarão à FPF pensamentos, perspetivas externas e independentes em áreas estratégicas”.



A mesma fonte explicou que o novo órgão será composto por pessoas propostas pelo presidente da FPF, e nomeadas pela direção do organismo, com o intuito de avaliar o contexto atual do futebol nacional, propor novas estratégias e aconselhar o presidente eleito nas mais variadas áreas.



Além de Rui Moreira, a Comissão de Honra da candidatura de Pedro Proença integra nomes como Carlos Queiroz, antigo selecionador nacional, os ex-jogadores António Simões e Paulo Sousa e Miguel Poiares Maduro, antigo ministro e antigo membro do Comité de Governação da FIFA.



Pedro Proença, líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Associação de Ligas Europeias, é candidato à presidência da FPF, em que deverá ter como único adversário eleitoral Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa.



A publicação oficial das listas candidatas está prevista para 24 de janeiro de 2025.



As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.