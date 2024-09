Pêro Pinheiro veste a pele de `tomba gigantes` e elimina Feirense da Taça

Ainda os jogadores se estavam a posicionar no relvado e já o Pêro Pinheiro tinha inaugurado o marcador, com um remate de fora da área de Matias, depois de um mau alívio da defesa do Feirense.



O domínio dos forasteiros nunca foi verdadeiramente colocado em causa, apesar de um ou outro contra-ataque do Pêro Pinheiro, e o resultado apenas chegou ao intervalo (1-0) graças ao excelente trabalho do guarda-redes Tomás Foles, que anulou vários remates, entre os quais o de Kevin Lasso, quase à ‘queima roupa’, pouco depois de meia hora de jogo, e aos 45+3.



Vítima da sua própria gestão, uma vez que deixou vários habituais titulares no banco, o Feirense insistiu em manter o mesmo ‘onze’ no início da segunda parte e na prática ficou tudo na mesma.



Os forasteiros atacavam e Tomás Foles defendia, tendo ficado na retina o voo que fez, aos 52 minutos, na sequência do remate de Amine, atirando a bola para canto.



A intensidade colocada pelo Feirense acabou por provocar um forte desgaste físico aos jogadores do Pêro Pinheiro, com cãibras, por estarem a sufocar no capítulo defensivo e apostarem no contra-ataque.



O avançar do cronómetro trouxe nervosismo para o Feirense e traduziu-se numa maior abertura de espaço e o Pêro Pinheiro foi defendendo como podia para manter inviolada a sua baliza até ao apito final.