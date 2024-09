Portimonense aproveita erros do Vianense e segue na Taça de Portugal

Paulo Vítor (51 minutos), Elijah (65) e Chico Banza (84, de penálti) fizeram os golos de um triunfo justo do Portimonense, 11.º da II Liga, sobre um Vianense, que alinha dois escalões abaixo (quinto classificado da série A do campeonato de Portugal), que resistiu na primeira parte, mas baqueou na segunda muito por culpa própria.



A primeira parte pautou-se pelo equilíbrio, mas com ascendente algarvio, que podia ter sido materializado aos 20 e 28 minutos, por Elijah e Ruan, em lances semelhantes pela direita.



O Portimonense entrou mais forte na segunda parte e marcou logo aos 51 minutos, com Peixoto a ser mal batido, após um remate de Paulo Vítor já dentro da grande área, e fez o segundo por Elijah, depois de um erro crasso de Davi na construção do Vianense (65).



Os treinadores foram mexendo nas respetivas equipas e o Vianense teve uma boa reação, ficando perto de reduzir a desvantagem por jogadores que saíram do banco, primeiro por Tino (72) e depois por Correia (74).



Seria, contudo, o Portimonense a aumentar a contagem, por Chico Banza, na conversão de uma grande penalidade (84), que puniu falta de Davi sobre o autor do golo.



A equipa da casa ainda conseguiu o tento de honra, por Correia, já nos descontos, num remate rasteiro dentro da área.