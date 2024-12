Proença revela projeto de arbitragem da FPF

O atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que colocou na lista candidata à direção José Fontelas Gomes, atual presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, propõe Luciano Gonçalves, líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), para presidir a este órgão, reunindo ainda oito antigos árbitros para promover o setor.Pedro Proença concorre com Nuno Lobo à sucessão de Fernando Gomes, na FPF, no ato eleitoral marcado para 14 de fevereiro de 2025.Votam nas eleições da FPF 84 delegados, 29 dos quais por inerência, que incluem os 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os líderes da LPFP e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos.Além destes, a AG eleitoral da FPF tem mais 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos técnicos e cinco dos árbitros.