Rui Borges constrói o Vitória à sua imagem

Em declarações aos meios do clube vitoriano, o técnico recém–contratado ao vizinho Moreirense considerou que o “espírito de grupo”, após pouco mais de três semanas de trabalho, é “excelente”, com “muita positividade e competitividade”, e valorizou a “resposta muito boa” dos seus pupilos a um modelo tático diferente, após duas épocas a linha de três defesas foi a norma.”, realçou, durante o estágio de pré-temporada que decorre na região do Algarve, até sábado.Embora a mudança em “alguns pormenores” do jogo exija “mais tempo”, o treinador de 43 anos vincou que os atletas a seu cargo têm “muita qualidade” e são “muito inteligentes”, pelo que têm a capacidade de “jogar em qualquer sistema” e de se apresentarem “dentro do que é expectável” para o primeiro jogo oficial da temporada, em 25 de julho.”, admitiu.