Rui Rodrigues `Juca`, antigo treinador do Marítimo morreu aos 69 anos

"Foi com enorme tristeza que o universo ‘verde-rubro’, e madeirense em geral, recebeu a notícia da morte de Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues, umas das principais figuras do futebol madeirense de todos os tempos", refere o emblema madeirense no seu sítio oficial na Internet.



Na mesma nota, pode ler-se que "o Marítimo na pessoa do presidente da direção, Carlos André Gomes, em representação de todos os maritimistas, endereça à família do professor Juca o mais sentido pesar", com a noticia do seu falecimento a ser "recebida com muita tristeza pelos dirigentes, sócios e simpatizantes" do emblema insular.



Rui Rodrigues foi atleta do Marítimo, União da Madeira, Nacional e Académico do Funchal, sendo que, além de futebolista, foi também praticante e treinador de andebol tendo conduzido, em 1974, a equipa feminina do Liceu ao segundo lugar no campeonato nacional.



Depois de terminar a carreira como jogador, Rui Rodrigues orientou as equipas de futebol de Camacha e São Vicente, mas foi no Marítimo que dedicou grande parte da carreira, desde coordenador técnico a treinador-adjunto, passando ainda pela formação, para além de ter sido professor de Educação Física e com ligação à Associação de Futebol da Madeira.



Em 2004/05, assumiu o comando da equipa principal do Marítimo, que disputava a I Liga de futebol, depois de e técnico Mariano Barreto ter sido associado ao 'escândalo Casa Pia', permanecendo no cargo até setembro de 2005, quando foi substituído pelo brasileiro Paulo Bonamigo.