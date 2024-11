Taça Portugal. Amarante apadrinha estreia de João Pereira no Sporting

Mais afortunados no sorteio do que os rivais, os “leões”, finalistas na época passada, terão mesmo honras de abertura da ronda, na sexta-feira, em encontro com início às 20h45, o primeiro do sucessor de Ruben Amorim, que deixou o Sporting a meio da época 2024/25 para assumir o comando técnico dos ingleses do Manchester United.



Não se pode dizer que João Pereira terá um batismo de fogo, uma vez que o Amarante alinha dois escalões abaixo, na Liga 3 (apesar de ocupar o segundo lugar na Série A), enquanto a equipa de Alvalade lidera de forma destacada a I Liga.



A única partida disputada pelo Sporting na prova, ainda sob a orientação de Ruben Amorim, saldou-se por um triunfo sofrido no estádio do Portimonense, por 2-1, enquanto o Amarante tem mais história nesta edição, na qual já afastou Fafe (4-1), Eléctrico (2-0) e Lajense (6-1).



Os dois clubes já se cruzaram na competição, em dezembro de 1979, há quase 45 anos, e os verdes e brancos foram obrigados a horas extraordinárias, depois de terem empatado 1-1 em Amarante, após prolongamento, resolvendo a questão em Lisboa, com uma goleada por 5-0.



Futuro imediato no horizonte dos três "grandes"



O Sporting já ergueu 17 vezes o troféu na Taça de Portugal e deverá ter um regresso menos agitado após a pausa para os compromissos das seleções, pois o Benfica (recordista de títulos, com 26) e o FC Porto (que conquistou 20, entre os quais os das últimas três temporadas) terão de medir forças com duas equipas do escalão principal.



O clube portuense, que há três semanas bateu o Moreirense por 2-0, para a Taça da Liga, é o único dos três “grandes” a jogar fora de casa, no domingo, às 17h00, num recinto onde os “cónegos” ainda não perderam e que será palco do embate entre o segundo e oitavo classificados da I Liga.



Se os “dragões” - que procuram apagar rapidamente a imagem deixada pela derrota por 4-1 no estádio do Benfica - se impuseram facilmente ao Sintrense na estreia, por 3-0, o Moreirense teve de virar o resultado frente ao União de Santarém, da Liga 3, para vencer por 2-1.



O Benfica também cumpriu a obrigação na terceira eliminatória, ao impor-se por 2-0 ao Pevidém, do Campeonato de Portugal, equivalente à quarta divisão, mas o Estrela da Amadora foi forçado a trabalho suplementar em Anadia, onde só ganhou ao clube da Liga 3 após prolongamento, por 3-1.



Os encarnados, terceiros posicionados na I Liga, já defrontaram esta época os amadorenses, em finais de agosto, precisamente, no Estádio da Luz, tendo vencido pela margem mínima (1-0) o atual 15.º colocado do campeonato, primeiro lugar acima da zona vermelha.



Se seguir em frente, o Benfica já sabe que terá pela frente nos oitavos de final outro adversário do escalão principal, a sair do embate entre Arouca e Farense, tal como o Sporting (Santa Clara ou Famalicão), enquanto o FC Porto poderá defrontar Gil Vicente, também da I Liga, ou Vila Real, do Campeonato de Portugal (CP).



Os “oitavos” terão, obrigatoriamente, uma equipa do quarto escalão, resultante da partida entre Tirsense e Brito, e o Campeonato de Portugal poderá mesmo ter um representante nos quartos de final, uma vez que o vencedor defrontará a equipa que prevalecer do embate entre Sporting da Covilhã, da Liga 3, e Rebordosa.