Tondela sofre primeira derrota na II Liga na receção à União de Leiria

Alisson (19 minutos), Sarpreet Singh (31 e 62) e Juan Muñoz (90+5) marcaram os golos da União de Leiria, a primeira equipa a derrotar o Tondela nesta época, que, neste jogo, conseguiu um único tento, através de uma grande penalidade marcada por Rodrigo Ramos (84).



Alisson inaugurou o marcador aos 19 minutos, depois de ter protagonizado, quatro minutos antes, o remate mais perigoso até então no jogo, ao atirar ao lado do poste esquerdo. À segunda não falhou, ao cabecear ‘picado’ para o interior da baliza.



Sarpreet Singh fez o segundo golo a favor da União de Leiria, sendo que o primeiro remate de perigo por parte do Tondela surgiu no início da segunda parte, com Maviram (48) a obrigar Kieszek a desviar a bola por cima da barra.



Sarpreet Singh (62) ‘bisou’ e aumentou a vantagem da formação de Jorge Silas: o neozelandês soube aproveitar a baliza a descoberto, face à saída do guarda-redes Bernardo Fontes.



Rodrigo Ramos (84) concretizou uma grande penalidade e que acabou por ser o único golo da formação de Luís Pinto.



Nos minutos de compensação (90+5), os leirienses fecharam o resultado, com Juan Muñoz a contribuir para a goleada.



Com esta vitória, a União de Leira somou 24 pontos e subiu à sétima posição, enquanto o Tondela, que tem menos um jogo, segue no segundo lugar, com 31, agora a quatro do líder Penafiel, que tem mais um encontro realizado.







Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – União de Leiria, 1-4.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Alisson, 19 minutos.



0-2, Sarpreet Singh, 31.



0-3, Sarpreet Singh, 62.



1-3, Rodrigo Ramos, 84 (grande penalidade).



1-4, Juan Muñoz, 90+5.







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto, João Afonso, Ricardo Alves, Tiago Manso, Nuno Cunha (Talocha, 66), Cícero, Maviram (Cascavel, 66), Miro (Rodrigo Ramos, 46), Roberto (Trayvon Fuller, 75) e Costinha (Xavier, 75).



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego Tavares, Ceitil, Jordi Pola, Talocha, Xavier, Cascavel, Trayvon Fuller e Rodrigo Ramos).



Treinador: Luís Pinto.



- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla, Bura, Tiago Ferreira, Marc Baró (Kaká, 73), Crystopher, Sarpreet Singh, Jordan van der Gaag (Juan Muñoz, 85), Ryan Guilherme (Zé Vítor, 85), Alisson (Diogo Amado, 85) e João Resende (Victor, 73).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Zé Vítor, Juan Muñoz, Kaká, Victor, Diogo Amado, Nabian, Martim e David Monteiro).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marc Baró (27).



Assistência: 1.714 espetadores.