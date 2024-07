Tondela vence Benfica B em jogo de preparação

No Estádio João Cardoso, o reforço dos tondelenses foi o autor do único golo, ao minuto 85, num encontro em que o treinador Luís Pinto, que se estreia este ano no futebol profissional enquanto treinador principal, teve oportunidade de colocar em campo “todos os jogadores disponíveis” do plantel, disse à agência Lusa fonte do clube beirão.



Assim como aconteceu do lado do Benfica B, com Nélson Veríssimo a “rodar” os atletas no sábado tinham vencido o Académico de Viseu por uma bola, com golo de Ivan Lima.



O Tondela completou hoje o quarto jogo de preparação para o próximo campeonato e contabilizou a terceira vitória, depois de ter vencido esta semana a equipa de sub-19, por 7-0, e a Académica, da Liga 3, por 3-1. Pelo meio, registou uma derrota por 1-0, na receção ao Lourosa, também da Liga 3.



O próximo jogo de preparação do Tondela está agendado para o dia 27 de julho, no Estádio João Cardoso, na receção ao Sporting da Covilhã, da Liga 3.