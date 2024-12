Tondela volta a liderar II Liga após vitória na receção ao Paços de Ferreira

Cícero inaugurou o marcador, logo aos dois minutos, Costinha (11) ainda igualou a partida, até que, aos 80 minutos, o capitão Ricardo Alves deu a vitória ao Tondela, que aproveitou o empate (1-1) caseiro do Penafiel diante do Mafra para assumir a liderança.



O Tondela entrou praticamente a vencer. Na sequência de um livre, Pedro Maranhão cruzou a bola e João Afonso fez a assistência para o cabeceamento de Cícero, que inaugurou o marcador.



O Paços de Ferreira reagiu e a pressão deu frutos nove minutos depois, com Costinha (11) a igualar o resultado, ao fazer rolar a bola junto ao poste direito de Bernardo Fontes.



Num jogo que acabou por entrar numa toada equilibrada, o golo que 'selou' o resultado surgiu a 10 minutos do fim, na sequência de um canto marcado por Costinha, ao qual o capitão Ricardo Alves correspondeu, fazendo o 2-1.