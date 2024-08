Torreense vence Oliveirense e conquista os primeiros pontos na II Liga

Pozo, de grande penalidade, aos 45 minutos, Marvin Elimbi, aos 48, e um autogolo de Fernando Namora, aos 90+5, permitiram ao conjunto de Torres Vedras garantir os primeiros três pontos na II Liga, enquanto o conjunto de Oliveira de Azeméis soma um ponto em três rondas disputadas.



Ainda sem golos e pontos no campeonato, o Torreense entrou determinado e logo ao minuto três teve grande chance para abrir o ativo por Thomsen, mas o avançado dinamarquês não conseguiu suplantar a oposição do guarda-redes Nuno Macedo, que defendeu com o corpo, levando a bola ainda a tocar no poste.



A Oliveirense respondeu aos 20 minutos, por Zé Manuel, a aproveitar um passe errado de um contrário para rematar de primeira para defesa atenta de Leandro.



A pressão alta da Oliveirense voltou a criar problemas ao Torreense, aos 34, com Tiago Veiga a não aproveitar um passe errado do guarda-redes Leandro, tentando o cruzamento em vez de rematar à baliza, depois de se isolar no flanco esquerdo.



No entanto, foi o Torreense a adiantar-se no marcador, sobre o intervalo, por Pozo, com o avançado espanhol a converter uma grande penalidade, depois de uma falta de Luís Bastos sobre David Costa.



A abrir a segunda parte, a formação de Torres Vedras ampliou para 2-0, por Marvin Elimbi: o defesa-central gaulês aproveitou uma brecha na grande área e rematou de pé direito, depois de um desvio ao primeiro poste, na sequência de um canto.



A Oliveirense acusou o toque e só conseguiu reagir aos 77, com Luís Bastos a surgir isolado e a rematar para defesa incrível de Leandro com a luva, desviando a bola por cima da trave.



O Torreense foi gerindo o resultado e ainda chegou ao 3-0, depois de um golo na própria baliza de Fernando Namora. E no período de descontos só não chegou ao quarto, porque o cabeceamento de Marvin Elimbi, novamente na sequência de um canto, saiu ao poste.







Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Oliveirense, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pozo, 45 minutos (grande penalidade).



2-0, Marvin Elimbi, 48.



3-0, Frederico Namora, 90+5 (na própria baliza).







Equipas:



- Torreense: Leandro, Marvin Elimbi, Lomboto (Tiago Matos, 69), Stopira, Dani Bolt, Rúben Pinto (Balanta Jr., 46), David Costa (Vando Félix, 69), Leo Silva (Simões, 69), Javi Vázquez, Thomsen (Talles Wander, 81) e Pozo.



(Suplentes: Bjerre, Boubacar, Tiago Matos, Vasco Sousa, Talles Wander, Vando Félix, Simões, N’Tamon Elie, Balanta Jr. e Mathys Jean-Marie).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Oliveirense: Nuno Macedo, Klebinho, Lucão, Mateus Raniel (Frederico Namora, 72), Luís Bastos, Filipe Alves, André Santos (Ventura, 58), Schürrle (Miguel Monteiro, 59), Zé Manuel (Idrissa Dioh, 58), Daniel Candeias (João Silva, 72) e Tiago Veiga.



(Suplentes: Rui Dabó, Iago Reis, Idrissa Dioh, Miguel Monteiro, Ventura, Tyler Keating, Diogo Casimiro, Frederico Namora e João Silva.



Treinador: Marco Leite.



Árbitro: Fá Sanhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Pinto (18), Leo Silva (30), Luís Bastos (43), André Santos (57), Balanta Jr. (66), Lucão (80), Marvin Elimbi (88) e Stopira (90).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.