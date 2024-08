Treinador Vasco Matos quer Santa Clara com “fome de ganhar” frente ao AVS

“[Queremos] um Santa Clara ambicioso, com coragem, a perceber bem os momentos do jogo. Uma equipa madura em campo. Uma equipa preparada para sofrer, mas com muita fome de ganhar, com muita ambição. Com o apoio do nosso público, vamos fazer tudo para conseguir os três pontos”, afirmou.



Vasco Matos falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao AVS, a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol.



O treinador dos açorianos elogiou a qualidade do próximo adversário, que conta com um “treinador experiente”, Vítor Campelos, e que vem de uma vitória “motivadora” frente ao Vitória de Guimarães (1-0).



Além do triunfo diante dos vimanarenses, o AVS, também recém-promovido à I Liga, conta com um empate com o Nacional (1-1) e uma derrota com o Gil Vicente (4-2).



“É uma equipa com jogadores bem experimentados e com experiência na nossa I Liga. Esperamos um adversário difícil, que tem vindo a melhorar. Teve muitas alterações e neste momento é um plantel que está em crescimento. A qualidade de jogo tem vindo a melhorar”, alertou Vasco Matos, antevendo uma partida “extremamente difícil”.



Já o Santa Clara, neste regresso ao principal escalão do futebol nacional, somou duas vitórias fora de casa frente a Estoril (4-1) e Casa Pia (2-0) e uma derrota na receção ao FC Porto (2-0), nas primeiras três jornadas.



O treinador do Santa Clara considerou que, apesar de o plantel não ter muita experiência na primeira divisão, o arranque no campeonato tem vindo a reforçar o “trabalho e a qualidade dos jogadores”.



“Nunca podemos perder os nossos valores. Isso é inegociável. Os valores que alimentámos diariamente, como a nossa humildade, o espírito de sacrifício, a união e a solidariedade. Se perdermos esses valores, ficamos muito fracos. Com esses valores e com a qualidade dos nossos jogadores, somos uma equipa muito competitiva”, defendeu.



Quando questionado sobre entradas no clube, Vasco Matos assumiu não estar “preocupado” com o aproximar do fecho do mercado de transferências.



“Estou muito contente com aquilo que tem sido o trabalho dos nossos jogadores. Não é um assunto, muito sinceramente, que me preocupa”, reforçou.



O Santa Clara recebe o AVS no sábado às 14.30 locais (15:30 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol, que vai ter a arbitragem de Miguel Nogueira (AF de Lisboa).