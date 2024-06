Uruguaio Thiago Helguera reforça Sporting de Braga

O médio uruguaio Thiago Helguera vai ser reforço do Sporting de Braga, após um princípio de acordo com o Nacional, do Uruguai, por 3,7 milhões de euros, informou hoje o clube minhoto da I Liga.

Os bracarenses acrescentam que a formalização da transferência do jovem jogador (18 anos) está pendente da realização dos exames médicos, que serão realizados no início da próxima semana, estando depois prevista a assinatura de um contrato válido para as próximas cinco temporadas, para o qual ficará fixada uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.



Internacional sub-20 e sub-23 pelo Uruguai, o Sporting de Braga frisa que Thiago Helguera é “considerado um dos jogadores de maior potencial da América do Sul” e que se estreou “na equipa principal de um dos maiores clubes do Uruguai aos 16 anos, assumindo de imediato um papel de grande relevo”.



Thiago Helguera viaja no fim de semana para Braga, integrando a partir do dia 21 de junho o arranque dos trabalhos de pré-época.