Vando Félix é reforço do Vitória de Guimarães

O extremo Vando Félix tornou-se o primeiro reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências de inverno, após meia época no Torreense, da II Liga, informaram os dois clubes, nos respetivos sites oficiais.

Em comunicado, os vimaranenses indicam que o atacante guineense, natural de Bissau, assinou um contrato válido até junho de 2029, sem revelarem qual o valor envolvido no negócio com o emblema de Torres Vedras, quarto classificado da II Liga portuguesa.



Reforço do Torreense no verão de 2024, após três épocas ao serviço das equipas B e sub-23 do Sporting, o ala de 22 anos marcou quatro golos e realizou uma assistência em 13 jogos oficiais na primeira metade da época, tendo prolongado o contrato com o clube da região Oeste até 2027.



Vando Félix mudou-se da Guiné-Bissau para Portugal na época 2020/21, para representar o Leixões, tendo apontado dois golos em 20 desafios pela equipa sub-23 e disputado quatro jogos pela equipa principal leixonense, antes de rumar ao Sporting.



O extremo vai integrar o plantel vitoriano depois de Kaio César, atacante utilizado em 33 jogos oficiais na presente temporada, com quatro golos e oito assistências, ter sido confirmado como reforço dos sauditas do Al-Hilal, na terça-feira.