Bruno Fernandes destaca ligação de Amorim aos jogadores como razão do sucesso

"Isso vê-se pela forma como se despedem dele, como se sentem, como ele faz com que se sintam parte da equipa e como o tratam. É o seu toque pessoal. Mostra que tem um caráter forte e que é alguém que dá tudo de si aos jogadores. Ele ajudou a lançar a carreira de alto nível de vários jogadores, como Nuno Mendes, Matheus Nunes e o `nosso` Manuel Ugarte, entre outros", disse Bruno Fernandes, numa breve entrevista aos órgãos de informação do clube.

O capitão dos `red devils` defende que Ruben Amorim "nutriu os talentos à sua disposição e deixou-os `falar` em campo" e espera que o seu compatriota possa ter "o mesmo impacto na `colheita` do United", ao mesmo tempo que promete que os jogadores mais experientes lhe darão toda a ajuda de que necessita.

"Vi muitos momentos em que alguns jogadores estavam em dificuldades e ele manteve a confiança neles. Vai sempre às conferências de imprensa, defende sempre os seus jogadores e mantém-nos sempre controlados e motivados, para lhes dar a melhor oportunidade de brilhar", referiu o antigo jogador dos `leões`.

Bruno Fernandes lembra que Ruben Amorim tinha no Sporting "uma equipa muito jovem, razão pela qual a sua liderança foi tão importante" e espera que ele "possa fazer o mesmo com os jovens do plantel do Manchester United, tirando o melhor de cada um, com a ajuda dos jogadores mais experientes".

O clube recorda que Bruno Fernandes deixou o Sporting meses antes da chegada de Ruben Amorim ao clube, proveniente do Sporting de Braga, e refere que o seu capitão tem sido um observador atento a tudo o que acontece no emblema `verde e branco` nos últimos anos.

Por outro lado, lembra que os `leões` não conquistavam um campeonato português desde 2001/02, antes de Amorim os `guiar` ao título em 2020/21 e 2023/24, deixando o Sporting com 11 vitórias nos primeiros 11 jogos da I Liga e em posição privilegiada para seguir se qualificar para a fase seguinte da Liga dos Campeões.

Bruno Fernandes aludiu ainda à "despedida calorosa" que os adeptos sportinguistas lhe dedicaram no Estádio José Alvalade após a goleada por 4-1 sobre o Manchester City para a Liga dos Campeões, apesar de estar de saída, o que mostra "o impacto que causou no clube".

