Kevin Hansen vence segunda corrida do Mundial de ralicrosse em Montalegre

O mais novo dos irmãos Hansen manteve um aceso duelo com o compatriota Johan Kristoffersson (VW Polo), que cruzou a meta logo a seguir, a 0,271 segundos, com Timmy Hansen (Peugeot 208) em terceiro, a 1,774.



Kevin Hansen escolheu passar pela 'joker lap' (versão mais longa do circuito que tem de ser, obrigatoriamente, cumprida numa das cinco voltas previstas) logo no início, tal como Kristoffersson, vencedor na véspera.



Essa opção conferiu uma vantagem decisiva à dupla sueca, que assumiu a dianteira na última volta, quando os restantes adversários fizeram a 'joker lap'.



"Foi uma grande estratégia. No arranque não queria tocar-lhes mas ontem (no sábado) estive tão perto (da vitória)... Esta é a única pista em que podemos respirar um pouco, nas retas", comentou o vencedor, no final.



Esta foi a primeira vitória de Kevin Hansen em Portugal.



Com este resultado, Kristoffersson manteve o comando do campeonato, com 206 pontos, mais 46 do que Kevin Hansen, que é segundo.



A última ronda da temporada está prevista para 19 e 20 de outubro, na China, mas ainda não é certo que se realize. Uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.



Entretanto, no Europeu de RX3, o português João Ribeiro (Audi A1), que chegou à última prova a apenas um ponto do líder Nils Volland (Audi A1), conseguiu a segunda vitória consecutiva na competição continental, depois do triunfo na ronda anterior, na Bélgica.



O segundo lugar em Montalegre deu ao piloto alemão o título europeu na categoria dos S1600, enquanto João Ribeiro tornou-se o primeiro português vice-campeão da Europa de ralicrosse.



"Era um sonho que tinha vencer em Portugal. Era um objetivo disputar o campeonato. Se não tivesse mangas más como ontem, tinha tudo para discutir o título. Estava tudo encaminhado para poder acontecer mas devido a alguns acidentes e toques, não foi possível", comentou o piloto português, aos microfones da Sport TV.



Os irmãos Rogério Sousa (Ford Fiesta) e André Sousa (Audi A1) terminaram no top 5 em Montalegre, mas os restantes pilotos portugueses no evento falharam o acesso às respetivas Finais.



O russo Yury Belevskiy venceu nos supercars do Euro RX1 e o sueco Nils Andersson conseguiu o mesmo nos RX2e, uma categoria que nunca tinha corrido em Portugal.



De acordo com a organização, passaram pelo circuito transmontano cerca de 12 mil espetadores.