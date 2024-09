Meeke vence Rali da Água e aproxima-se do título nacional de ralis

Meeke gastou 56.55 minutos para cumprir as 10 classificativas da prova nortenha, batendo o seu colega de equipa Ricardo Teodósio (Hyundai i20) por 40,9 segundos, com Pedro Almeida (Skoda Fábia) em terceiro, a 1.34,4 minutos.

Esta penúltima ronda do campeonato ficou marcada pela saída de estrada de Armindo Araújo (Skoda Fábia), líder do campeonato à partida desta prova.

Araújo teve a saída de estrada quando era segundo classificado, na sexta especial, numa altura em que estava a 11 segundos do comandante da prova.

"Sinto-me de consciência tranquila, estava a dar o máximo, pois sabia que teria de atacar para colocar pressão no Meeke. Ao adotar um ritmo tão elevado, é óbvio que corria riscos e, infelizmente, aconteceu a saída de estrada. Agora, há que esquecer o sucedido, pensar no próximo rali e na possibilidade que ainda temos de conquistar o título", referiu Armindo Araújo.

Kris Meeke agradeceu e, a partir daí, controlou até final.

"Lamento aquilo do Armindo. São coisas que sucedem, mas tenho que lhe tirar o chapéu, porque estava a ser incrivelmente rápido. Portanto, esta não foi uma vitória fácil. Tive que andar sempre no máximo. Gostei imenso das classificativas do rali. Afinal, em Portugal também há bons engenheiros a construir estradas", disse o piloto britânico.

Nas duas rodas motrizes, a vitória foi para Hugo Lopes (Peugeot 208), depois de Rafael Rego (Peugeot 208) se ter despistado também, quando liderava com três segundos de vantagem.

Gonçalo Henriques (Renault Clio) foi o segundo, a 19,5 segundos, e mantém o comando do campeonato, com Pedro Pereira (Peugeot 208) em terceiro, a 54,4.

Francisco Custódio triunfou no FPAK Júnior Team, sendo de destacar a recuperação de Afonso Costa até ao segundo lugar, a 1.10 minutos, batendo Eduardo Santos, que foi terceiro, por seis segundos.

O campeonato termina a 11 e 12 de outubro, com a decisão do título absoluto no Rali Vidreiro Centro de Portugal, na Marinha Grande.