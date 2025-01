Antetokounmpo lidera titulares do All-Star Game da NBA

O poste português Neemias Queta (Boston Celtics) foi o 54.º jogador mais votado pelo público entre os postes e extremos da Conferência Este, com 11.675 votos, bem longe dos 4.435.266 de Antetokounmpo.Os restantes 14 jogadores que vão atuar no Jogo All-Star, que se vai disputar em 16 de fevereiro, em São Francisco, serão selecionados pelos treinadores da NBA e vão ser conhecidos em 30 de janeiro.A edição de 2025 vai ter um novo formato, com a disputa de duas meias-finais e uma final, que vão ser ganhas pela primeira equipa a chegar aos 40 pontos. Os 24 jogadores selecionados vão ser divididos por três equipas, que vão ter como diretores os antigos jogadores Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith.A quarta equipa vai ser a vencedora do encontro Rising Stars, disputados por jogadores de primeiro e segundo ano na NBA, entrando no All-Star Game com o nome da antiga jogadora Candace Parker.