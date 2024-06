Atletismo/Europeus. João Coelho e Omar Elkhatib eliminados nas semifinais dos 400 metros

João Coelho, recordista nacional da distância (44,79 segundos), foi o primeiro dos não apurados para a final, marcada para segunda-feira, cuja última presença foi assegurada pelo suíço Lionel Spitz, com 45,28.



O atleta natural de Alhandra, de 25 anos, que já assegurou a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, gastou 45,36, no seu melhor registo da época, ficando a oito centésimos de Spitz e da final.



“O nível europeu está muito bom, mas tenho de aceitar e continuar a trabalhar. Temos os Jogos Olímpicos, que são o meu foco, queria fazer o melhor possível aqui e foi o meu melhor hoje, mas aguardem pelos Jogos Olímpicos. Eu sei que vou correr bem, não tenho ritmo, porque ainda não está na altura e só fiz uma corrida para me preparar para aqui”, salientou.



João Coelho repete em Roma2024 o nono lugar dos Europeus Munique2022, contando ainda com o 28.º posto nos Mundiais Budapeste2023. Já este ano foi quarto nos Mundiais ‘indoor’ Glasgow2024, praticamente um ano depois de ter sido quinto nos Europeus de pista curta Istambul2023.



Ligeiramente mais lento (45,65), mas mesmo assim mais rápido do que nas eliminatórias (45,80), Omar Elkhatib foi terceiro na terceira série das semifinais e 16.º nesta fase, dominada pelo britânico Charles Dobson, com o tempo de 44,65.



“O meu objetivo era passar à final. Era um sonho, também, e era importante para a minha carreira, mas, apesar de serem os meus primeiros Campeonatos da Europa, acredito que tenho muito para dar. Isto ainda não acabou, porque temos aí a estafeta [4x400 metros], acho que estamos bem e vamos dar tudo”, explicou o atleta natural de São Tomé e Príncipe.



Aos 22 anos, o também atleta do Sporting admitiu ter ficado “um bocado desiludido”, por não ter melhorado os 45,46 que tem como melhor marca pessoal, alcançados já este ano.



“Sei que vou voltar muito mais forte”, vaticinou.



O melhor resultado de um português nos 400 metros continua a pertencer a Ricardo dos Santos, que foi sétimo em Amesterdão2018.