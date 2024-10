Benfica e Sanjoanense na final da Elite Cup feminina de hóquei em patins

A formação 'encarnada', que marca presença pela terceira vez consecutiva na final, que já venceu por duas vezes, goleou sem resistência por 9-1 a Escola Livre de Azeméis, que até surpreendeu, marcando o primeiro golo da partida por Andreia Moreira.



O Benfica deu a volta com golos de Maria Silva, que fez um póquer, Marlene Sousa, com um hat-trick, Bia Figueiredo e Raquel Santos, com um golo cada, e vai lutar pela conquista do terceiro troféu consecutivo frente à Sanjoanense.



Na outra meia-final, a Sanjoanense venceu por 7-4 o Turquel, finalista vencido da última edição frente ao Benfica (5-2), num jogo emotivo e bem disputado, cujo resultado não espelha o equilíbrio que houve na maioria dos 50 minutos.



A seis minutos do fim do jogo, a vantagem da equipa de São João da Madeira era mínima (4-3), após o que ampliou o marcador com golos de Ana Couto e um bis de Joana Teixeira. Bruna Pina fechou as contas com o quarto golo do Turquel e estabeleceu o resultado final nos 7-4.



Benfica e Sanjoanense disputam no domingo a final da Elite Cup feminina de hóquei em patins, pelas 12:00, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.