Canoísta Norberto Mourão na final de VL2 dos Europeus adaptados da Hungria

O medalha de bronze paralímpico em Tóquio2020 concluiu o seu desempenho em 55,572 segundos, apenas superado pelo espanhol Higinio Rivero, mais rápido 1,324 segundos.

"Correu dentro do possível. Claro que não me sinto a 100%, longe disso, pois estou a recuperar de uma gripe bastante forte. O corpo não está ainda a 100%. Deu para me manter na frente, mas fui passado pelo espanhol, muito forte. O objetivo era passar entre os três primeiros, fui segundo. Notei uma quebra muito grande (no fim), o corpo está a começar a responder. Tenho até domingo para recuperar", disse o atleta luso.

Mourão recordou que o seu principal momento de forma antes dos Jogos Paralímpicos foi há um mês, nos Mundiais, nos quais terminou em quarto lugar.

"Este Europeu é um ponto intermédio, ainda faltam dois meses e tal para Paris2024, onde quero que tudo corra de feição. Que seja como em Tóquio (bronze) ou, se possível, até melhor, pois é sempre essa a minha ambição", completou.

Nos Europeus de Szeged Portugal está representado também por Alex Santos na vertente ataptada, em KL1.

Esta final junta-se às já conseguidas pela seleção portuguesa por Pedro Casinha em K1 200 metros e pela dupla Iago Bebiano/Kevin Santos em K2 200.

A agência Lusa viajou a convite da Federação Portuguesa de Canoagem.