Canoístas José Ramalho e Maria Rei campeões nacionais de maratonas

O canoísta José Ramalho sagrou-se hoje campeão nacional de maratonas, enquanto Maria Rei celebrou no feminino, na competição que decorre no Rio Douro, em Crestuma, Vila Nova de Gaia.

José Ramalho, do CN Prado, completou os 29,8 quilómetros de prova em 2:14.48 horas, batendo Francisco Barbosa dos Santos, do CN Ponte de Lima, por 1.07 minutos, e Adriano Conceição, do CN Crestuma, por 1.22.



Na sexta-feira, José Ramalho tinha sido segundo na ‘short race’, ganha pelo duas vezes medalhado olímpico Fernando Pimenta, que quase todos os anos junta provas de maratona às regatas em linha, em pista.



Já Maria Rei, sem clube, cumpriu os 26,2 quilómetros em 2:15.52 horas, superando Mariana Morais e Beatriz Caldas, ambas do CN Ponte de Lima, por 34 segundos e 1.29 minutos, respetivamente.



Nas canoas, Rui Lacerda venceu em masculinos e Liudmyla Babak em femininos.