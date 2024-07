O central canadiano Pearson Eshenko, de 26 anos, renovou por mais uma época com o Benfica, até 2025, informou hoje o clube lisboeta, em relação a mais uma renovação nos pentacampeões nacionais de voleibol.

A continuidade de Eshenko segue-se às de Felipe Banderó, Bernardo Silva, Japa, Eduardo Brito ou Peter Wohlfahrtstätter, jogadores com quem o Benfica também já renovou.