Elmer Moller conquista o Braga Open em ténis

O jovem de 21 anos, que figura no 231.º lugar no ranking ATP, precisou de uma hora e 45 minutos para contrariar o favoritismo do quinto cabeça de série (127.º) e sagrar-se campeão da sexta edição do challenger minhoto, impondo-se pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4).Depois de perder as duas finais anteriores disputadas, Elmer Moller, semifinalista do Lisboa Belém Open, conseguiu alcançar o primeiro triunfo no circuito challenger e a entrada no "top 200" da hierarquia mundial.”, reconheceu, em conferência de imprensa.