Etíopes Milkesa Mengesha e Tigist Ketema vencem maratona de Berlim

Numa prova que não contou com a presença do pentacampeão queniano Eliud Kipchoge, Milkesa Mengesha, de 24 anos, bateu por cinco segundos o queniano Cibrian Kotut e por 14 o seu compatriota Haymanot Alew.



Na corrida masculina, que terminou com quatro atletas em menos de duas horas e quatro minutos, os cinco segundos entre o primeiro e o segundo são a distância mais curta registada nos últimos 12 anos na maratona de Berlim.



Na corrida feminina, sem a recordista Tigist Assefa, a sua compatriota etíope Tigist Ketema triunfou com o tempo de 02:16.42 horas, superando Mestawot Fikir e Bosena Mulatie, que terminaram a mais de dois minutos, num pódio totalmente composto por etíopes.



Tigist Ketema, de 26 anos, deixou Mestawot Fikir a 02.06 minutos de distância e conquistou a sua segunda vitória em três maratonas disputadas na carreira.



Em janeiro deste ano, a atleta etíope venceu a maratona do Dubai com o tempo de 02:16.07 horas, tornando-se a corredora mais rápida na sua estreia na distância.