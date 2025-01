Eulálio entra no top-20 do Tour Down Under

Depois do ataque de Eulálio, antes do final da subida, colocada a cinco quilómetros da meta, Romo deixou os adversários e conseguiu aguentar até ao final, com cinco segundos de avanço sobre o grupo principal, liderado pelo equatoriano Jhonatan (UAE Emirates) e pelo neozelandês Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.Na geral, graças às bonificações, Romo lidera com oito segundos de avanço sobre Narváez, com o austríaco Patrick Conrad (Lidl-Trek) na terceira posição, a 10 segundos, o mesmo tempo de atraso que tem Fisher-Black.Na sexta-feira, o pelotão do Tour Down Under vai percorrer 157,2 quilómetros, entre Glenelg e Victor Harbor, com duas contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria, a menos de 22 quilómetros da meta.