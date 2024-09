FC Porto ganha a Supertaça de basquetebol

Com Toney Douglas (22 pontos, sete ressaltos e cinco assistências) em evidência, bem ‘coadjuvado’ por Xeyrius Williams (seis pontos, 11 ressaltos e três assistências) na luta das tabelas, os ‘dragões’ somaram o oitavo troféu do seu historial, numa partida em que a incerteza no marcador foi a tónica do primeiro ao último segundo.



Além disso, os ‘dragões’ foram a equipa que conseguiu a maior vantagem ao longo da partida (oito pontos) e foram superiores nos ressaltos (41-38), 'roubos' de bola (6-5) e foram mais eficazes nos lançamentos de dois pontos (60%-51%) e de três prontos (35%-32%).



O primeiro período foi jogado a ritmo elevadíssimo e com incerteza no marcador do primeiro ao último segundo. O FC Porto liderou durante mais tempo e chegou a ter uma vantagem de seis pontos aos oito minutos (20-14), mas o Benfica conseguiu reduzir para 23-22 antes do final do parcial.



A toada manteve-se no segundo período, apesar de uma entrada de rompante dos ‘dragões’, com dois triplos consecutivos de Max Landis a contribuírem para um alargamento da vantagem ‘azul e branca’, que chegou a ser de 38-30. Mas, mais uma vez, o Benfica conseguiu fechar o período com uma desvantagem mínima, de 23-22 no parcial, para o resultado de 46-44 favorável ao FC Porto ao intervalo.



A abrir a segunda parte, os ‘encarnados’ voltaram a liderar (47-46) pela primeira vez desde o segundo minuto, graças a um triplo de Ahmaad Rorie, e estiveram mais duas vezes na frente (54-53 e 61-60), mas o FC Porto teve sempre capacidade de reação e levou novamente de vencida o período (21-19), para liderar por 67-63 à entrada para o quarto decisivo.



Depois, um triplo de Betinho Gomes a 25 segundos do fim dava ao Benfica a sua maior vantagem (82-79) e o triunfo parecia começar a inclinar-se para a Luz, mas, entre as faltas táticas e um triplo de Max Landis a 10 segundos do final, Miguel Queiroz, em cima da buzina, forçou o prolongamento (85-85).



A abrir o prolongamento, o Benfica voltou a liderar por três pontos (88-85), mas no lance em que perdeu Makram Ben Romdhane pela quinta falta pessoal, até então o mais influente da equipa (12 pontos, nove ressaltos, seis assistências), viu o FC Porto igualar (88-88) na linha de lance livre. A partir daí, os ‘azuis e brancos’ dominaram a luta nas tabelas e conseguiram um parcial de 11-5 até ao triunfo final, por 97-93.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Benfica – FC Porto, 93-97 (após prolongamento).



Ao intervalo: 44-46.



No final do tempo regulamentar: 85-85.



Sob a arbitragem de Luís Lopes, Sérgio Silva e Pedro Maia, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (93): José Silva, José Barbosa (9), Ahmaad Rorie (20), Makram Ben Romdhane (12) e Nicolás Carvacho (17).



Jogaram ainda, Eduardo Francisco, Diogo Gameiro (12), Daniel Relvão (10) e Betinho Gomes (13).



Treinador: Norberto Alves.



- FC Porto (97): Max Landis (22), Luís Silva (11), Xeyrius Williams (6), Toney Douglas (22) e Phil Fayne (11).



Jogaram ainda, Miguel Maria (7), Gonçalo Delgado (10) e Miguel Queiroz (8).



Treinador: Fernando Sá.



Assistência: cerca de 1.000 espetadores