FIBA preocupada com jogo mais lento devido ao videoárbitro

“A minha opinião é que o jogo se tornou mais lento. Se não estamos no limite, estamos muito próximos. Acredito que não vamos ampliar muito mais a regra, mas será a comissão técnica a decidir”, disse, numa conferência de imprensa online.



Atualmente, em grande parte dos campeonatos e provas internacionais, os treinadores das equipas podem pedir a revisão de um lance, com os árbitros a também poderem interromper a partida para ver as imagens.



Zagklis referiu que a FIBA tem recebido várias críticas das paragens nos encontros e que está a rever a atual regra de utilização do videoárbitro.



“Tem de haver um equilíbrio entre um jogo justo, que nunca se pode assegurar a 100%, e um bom produto para os nossos adeptos, aos quais damos muita importância”, disse o grego.



O secretário-geral da FIBA adiantou que foi estendida, pelo menos, até ao final da temporada a proibição de equipas russas e bielorrussas participarem nas provas europeias de clubes e seleções.