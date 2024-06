França conquista Liga das Nações de voleibol ao vencer o Japão na final

A seleção campeã olímpica em título, que terminou a fase regular na quinta posição, venceu a nipónica (quarta), pelos parciais de 25-23, 18-25, 25-23 e 25-23, e deixou boas indicações para os Jogos Olímpicos Paris2024.



A França apurou-se para a final após afastar a Itália nos quartos de final, com um triunfo por 3-2 (19-25, 25-20, 22-25, 25-22 e 15-11), e a Polónia nas meias-finais, também por 3-2 (22-25, 25-22, 25-23, 20-25 e 18-16).



O Japão deixou pelo caminho nos quartos de final o Canadá, com um triunfo por 3-0 (26-24, 25-18 e 26-24), e nas meias-finais a Eslovénia, que terminou em primeiro a fase regular, com nova vitória por 3-0 (25-21, 27-25 e 31-29).



No jogo de atribuição do terceiro lugar, a anfitriã Polónia impôs-se por 3-0 à Eslovénia, pelos parciais de 26-24, 25-16 e 25-17.