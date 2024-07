Francisco Laranjeira termina Mundiais de surdos em quarto nos 5.000 metros

No último dia de competição, de madrugada em Lisboa, Francisco Laranjeira terminou os 5.000 metros em 16.07,85 minutos, atrás do sueco Otto Kingstedt (15.22,67), do japonês Takuro Aoyama (15.37,64) e do alemão Alexander Kleiner-Bley (15.54,36).



Na final do salto em comprimento, Hemilton Costa teve como melhor marca do seu concurso 6,39 metros, que o deixaram na 10.ª posição.



Entretanto, as condições meteorológicas fizeram com que a organização adiasse a prova da maratona para 12 de dezembro, igualmente em Taipé, competição em que Ricardo Gomes e Rui Rodrigues representam Portugal.



“A prestação portuguesa deixa boas expectativas para os Jogos Surdolímpicos, que se realizam em Tóquio, de 15 a 26 de novembro. Os atletas puderam competir num clima semelhante ao que vão encontrar em Tóquio, pelo menos no que diz respeito aos níveis de humidade, pelo que esta foi uma boa oportunidade competitiva de preparação para os Jogos”, considerou José Silva, responsável pelo atletismo adaptado da Federação Portuguesa de Atletismo.