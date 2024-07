Guilherme Ribeiro e Mafalda Lopes apuram-se no Balito Pro

Com o segundo lugar na quarta bateria, com 10,77 pontos (5,5 e 5,27), ficando apenas atrás do brasileiro Rafael Teixeira (12,74), Guilherme Ribeiro avançou para a segunda ronda, fase em que vai defrontar Samuel Pupo, Kauli Vaast e Dakoda Walters.Guilherme Ribeiro juntou-se nesta eliminatória a Frederico Morais, que teve acesso direto à segunda ronda e vai enfrentar, no quinto "heat" Nat Young, Lucas Silveira e Kai Odriozola.No setor feminino, Mafalda Lopes também se qualificou para a segunda ronda, ao vencer o sexto "heat" da eliminatória de estreia, com 12,63 (5,63 e 7), e vai defrontar, novamente na sexta bateria, a sua compatriota Teresa Bonvalot, Bronte Macaulay e Tessa Thyssen.Depois, no oitavo "heat", é a vez de Francisca Veselko entrar em competição, frente a Luana Silva, Leilani McGonagle e Anon Matsuoka.O período de espera do Balito Pro, da terceira etapa do Challenger Series, prolonga-se até segunda-feira.