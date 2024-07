India Grangier é a quarta camisola amarela da Volta a Portugal feminina

No final do percurso de 95,2 quilómetros, que se iniciou no Museu Joaquim Agostinho, India Grangier venceu em 2:27.21 horas, o mesmo tempo da francesa Titia Ryo (Arkéa-B&B Hotels), segunda classificada, e com cinco segundos de avanço sobre a norte-americana Nicole Steinmetz (Cynisca Cycling), terceira.



O objetivo de Grangier era garantir o triunfo na pontuação da montanha, atacando para chegar à frente na contagem de terceira categoria em Sobral de Monte Agraço, a praticamente 30 quilómetros da meta.



"Ataquei para garantir a camisola da montanha, mas, quando cheguei ao topo, após o sprint, olhei para trás e não estava ninguém. Então continuei com outras duas corredoras. Conseguimos alcançar a frente da corrida. (...) Ficámos três para discutir a etapa e eu venci. Agora falta o contrarrelógio. Nem eu sei ainda bem o que esperar de mim num contrarrelógio", afirmou.



A ciclista francesa parte para o contrarrelógio final de 12,2 quilómetros, em Lisboa, com sete segundos de avanço sobre Titia Ryo e 27 segundos sobre a britânica Francesca Hall (DAS-Hutchinson-Brother UK), a anterior líder.



Daniela Campos (Eneicat-CMTeam), a melhor portuguesa, perdeu 49 segundos na etapa e caiu para a quarta posição, a 38 segundos da liderança.



"Hoje fui atacada por todos os lados. Eu e a equipa fizemos o máximo que conseguimos, mas não deu para mais. Amanhã (domingo) partirei para o contrarrelógio com o objetivo de chegar ao pódio. Tudo pode ainda acontecer", disse a algarvia.