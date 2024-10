João Domingues bate Gastão Elias no Braga Open

A chuva "obrigou" a organização do challenger português a transferir os encontros para os campos cobertos do Clube de Ténis de Braga, onde Domingues bateu Elias: vindo do qualifying, o campeão da edição de 2019 derrotou o 303.º jogador mundial por 7-6 (7-4) e 6-1, em uma hora e 52 minutos.



"Jogar contra um amigo com quem passo muito tempo em treinos, viagens e torneios é sempre difícil e não queria que fosse indoor, porque não tenho um bom ‘ratio’ nem sou muito eficiente. Mas mentalmente tinha de estar competitivo e não pensar muito nisso. Ele entrou muito bem taticamente, não estava à espera daquele estilo de jogo (mais agressivo), mas consegui enquadrar-me e tranquilizei-me", descreveu o 567.º tenista do ranking ATP.



Na segunda ronda, João Domingues vai medir forças com Daniel Galan, quinto cabeça de série e 127.º classificado da hierarquia mundial.



Tal como Elias, também Henrique Rocha e Frederico Silva se despediram hoje do Braga Open, com o primeiro a cair surpreendentemente diante do "qualifier" austríaco Lukas Neumayer: o portuense, 168.º jogador mundial, foi derrotado pelos parciais de 6-3 e 6-1 pelo 270.º classificado do ranking, em apenas uma hora e 10 minutos.



"Não estava à espera da mudança para os cobertos e no início encarei-a como uma coisa boa, porque normalmente gosto de jogar em indoor, mas as condições estavam bastante mais lentas do que na semana passada e também me senti um bocadinho congestionado. Fui fazendo o que conseguia, mas não estive a 100%, sobretudo nos meus jogos de serviço. Falhei muitos primeiros serviços, não procurei bem o meu jogo, mas não foi por estar mais ou menos constipado que perdi. Foi mesmo por não ter conseguido encontrar a minha maneira de jogar e a minha alegria”, lamentou.



Já Frederico Silva (487.º) perdeu com o jovem dinamarquês Elmer Moller (250.º), por 6-4 e 6-3, após uma hora e 28 minutos.



“Ele habituou-se melhor às condições e isso é mérito dele. Favoreceu o jogo dele, mas a capacidade de habituação é importante no ténis e ele soube tirar melhor partido do que eu”, concedeu.



Jaime Faria (163.º) e Pedro Araújo (516.º) viram as respetivas estreias serem adiadas pela chuva e vão a jogo na quarta-feira.