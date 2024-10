João Vieira vence 20 km marcha do meeting da Lusácia

O atleta olímpico português João Vieira venceu hoje os 20 quilómetros marcha do meeting internacional da Lusácia, que decorreu em Zittau, na Alemanha, concluindo a prova com mais de três minutos de vantagem para a restante concorrência.

O marchador do Sporting, de 48 anos, concluiu a distância em 1:24.06 horas, tempo em muito inferior aos franceses que compuseram o restante pódio, no caso Ellis Batifol (1:27.51), segundo, e Lucas Dreville (1:29.24), terceiro.



Este foi o regresso de Vieira à competição nos 20 quilómetros, que em abril completou em 1:22.27 horas, em Podebrady, fixando a melhor marca pessoal do ano, ainda assim distante do recorde nacional que detém, 1:20.09.