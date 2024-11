Liga Mundial de Surf alarga circuito principal feminino

", realçou em comunicado a WSL.Portugal ainda não conseguiu colocar nenhuma atleta a competir a tempo inteiro no circuito feminino de elite, apesar de as olímpicas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins já terem ficado perto desse feito.Este ano, Yolanda Hopkins ficou no oitavo posto do ranking do CS (só se qualificam as cinco primeiras), e, em 2022, "Teresinha" ficou ainda mais perto, ao terminar a temporada no sexto lugar, falhando a qualificação para a elite por apenas uma posição.Já no quadro masculino, Tiago Pires (2008 a 2014) e Frederico Morais (2017, 2018, 2021, 2022 e 2024) já representaram a bandeira lusa como membros de pleno direito do CT.