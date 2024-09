Lumsden parte na frente no Open de Portugal em golfe

Tomás Melo Gouveia é o jogador nacional mais bem posicionado, depois de fechar a ronda inaugural com 67 pancadas, quatro abaixo do Par, num grupo de seis jogadores que partilham o sexto lugar da prova portuguesa do Challenge Tour.



Além do membro efetivo do Challenge Tour, Hugo Camelo Ferreira estreou-se como profissional no Open de Portugal com uma volta abaixo do Par, ao entregar um cartão com 70 pancadas, ao passo que Ricardo Santos cumpriu o Par do traçado desenhado pelo espanhol Seve Ballesteros e está no limite do ‘cut’ (71).



O britânico Ryan Lumsden, de 27 anos, por sua vez, lidera, com 65 ‘shots’, seis abaixo do PAR, a prova dotada de 270 mil euros em prémios monetários, suspensa na quinta-feira por falta de luz natural, quando faltavam sete formações terminar os primeiros 18 buracos.



Na segunda posição, a uma pancada, estão quatro golfistas, com 66 ‘shots’, menos um do que Tomás Melo Gouveia, 72.º colocado no ‘ranking’ do Challenge Tour, a ‘Road to Maiorca’.



Entre os restantes portugueses, os profissionais Alexandre Abreu, Pedro Figueiredo e Vítor Lopes e o amador Miguel Cardoso, do Oporto Golf Club, ainda podem ter uma palavra a dizer na corrida pela qualificação para as últimas duas voltas, só acessíveis aos 60 melhores, e empatados, ao final dos primeiros 36 buracos.