Open de Portugal: Início da segunda volta adiado devido ao nevoeiro

A segunda volta da 62.ª edição do Open de Portugal, prova do calendário do Challenge Tour, ainda não arrancou hoje devido ao intenso nevoeiro que se faz sentir no Royal Óbidos Spa & Golf Resort.

A segunda ronda estava prevista iniciar às 07:50, mas devido às condições climatéricas nenhum dos 155 jogadores do ‘field’ do Open de Portugal, que distribui 2.000 pontos para o ranking do Challenge Tour, a ‘Road to Maiorca’, saiu para o traçado desenhado pelo espanhol Seve Ballesteros na região oeste.



Sem previsão horária para retomar a competição, o Open de Portugal tem como líder o escocês Ryan Lumsden, com 65 pancadas, seis abaixo do Par, uma de vantagem sobre o quarteto que partilha o segundo lugar.



Entre os 15 portugueses em prova, Tomás Melo Gouveia, com 67 pancadas (-4), está no top 10, ao partilhar a sexta posição com outros cinco jogadores, enquanto Hugo Camelo Ferreira e Ricardo Santos estão dentro do ‘cut’ provisório, estabelecido no Par do campo.