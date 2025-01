Manuel Brito sai da Autoridade Antidopagem de Portugal

“Após quase seis anos de dedicação exclusiva no exercício de funções como presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), comunico a minha decisão de deixar este cargo no próximo dia 1 de março de 2025, antecipando por alguns meses o fim previsto para a minha comissão de serviço em julho de 2025, e regressando, deste modo, à aposentação definitiva”, indica.



Segundo Manuel Brito, a decisão reflete a convicção de este ser o “momento certo para dar espaço a uma nova liderança” e para iniciar uma outra etapa na sua vida pessoal.



“Durante o período em que estive à frente da ADoP, trabalhei com afinco para criar e estabilizar uma equipa de trabalho coesa e solidária, tecnicamente competente, com rigor, imparcial, disciplinada e que é, indiscutivelmente, muito respeitada em Portugal e no estrangeiro”, destacou.



No texto, o dirigente, de 75 anos, agradece “profundamente” aos colegas de trabalho, ao movimento desportivo e às autoridades judiciárias “pela confiança, apoio e parceria ao longo deste difícil percurso” em todo o seu mandato.



“Continuarei, na medida do possível, a acompanhar à distância os projetos que iniciámos, desejando o sucesso contínuo da ADoP, pela defesa da integridade no desporto e pela proteção da saúde dos praticantes”, concluiu Brito, que lidera o organismo desde junho de 2019, após a saída de Rogério Joia



Licenciado em Educação Física e mestre em Ciências da Educação/Metodologia da Educação Física, desempenhou vários cargos em organismos ligados ao desporto, entre os quais o de presidente do Instituto Nacional do Desporto, atual Instituto Português do Desporto e Juventude, e dos conselhos nacionais antidopagem e contra a violência no desporto.



Foi também vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal (2009-2011), onde exerceu as funções de Presidente do Conselho de Ética entre 2017 e 2019.